Robinho'ya Sivas'ta coşkulu karşılama

Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen Brezilyalı futbolcu Robinho'yu, kırmızı-beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.

Brezilyalı yıldız oyuncuya, kalabalık bir taraftar grubu meşale yakarak tezahüratlarıyla destek oldu. Taraftarlar Robinho'ya çiçek verdi.

Robinho, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bana anlatılan projeden oldukça etkilendim. Benim için çok doğru bir adım olduğunu düşünüyorum. Beni buraya karşılamaya gelen herkese teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Soğuk havaya rağmen buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Sabırsızlıkla kulübe gitmeyi bekliyorum." diye konuştu.





Bir basın mensubunun, Sivas'a gelmeden önce, Sivasspor'da teknik direktörlük yapan Roberto Carlos ve kırmızı-beyazlı ekibin formasını giyen Cicinho ile görüşüp görüşmediğini sorması üzerine Robinho, "Tabii ki konuştum, onlar benim arkadaşlarım." ifadesini kullandı.

Açıklamanın ardından Sivasspor atkısıyla poz veren ve taraftarları selamlayan Robinho, daha sonra bir araca binerek kulüp tesislerine hareket etti.

Brezilyalı futbolcu için saat 16.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda imza töreni düzenlenecek.







SİVAS BELEDİYESİNDEN ROBİNHO'YA "HOŞ GELDİN" MESAJI

Sivas Belediyesinin sosyal medya hesabından, Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ile prensip anlaşmasına varan Brezilyalı yıldız oyuncu Robinho için "hoş geldin" mesajı paylaşıldı.



Sivasspor ile prensip anlaşmasına varan Robinho, kentte yoğun ilgi gördü. Sivas Belediyesi, sosyal medya hesabından yıldız oyuncu için farklı bir "hoş geldin" mesajı yayımladı.



Mesajda, "Sevgili Robinho, Sivas Belediyesi mücavir alanları içerisine hoş geldin. Seninle fotoğraf çektirmek ve imza almak için acele etmiyoruz. Nasıl olsa su, doğal gaz ve kentkart abonelik işlemleri için bize geleceksin." ifadelerine yer verildi.



Öte yandan, Sivas Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan mizansende, Robinho'nun resminin yerleştirildiği "+1 Robinho=336001" yazan nüfus tabelası yer aldı.







SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı futbolcu Robinho, sağlık kontrolünden geçirildi. Kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferi Robinho, Medicana Sivas Hastanesi'nde muayene edildi, birtakım testlere tabi tutuldu. Kardiyoloji, ortopedi, iç hastalıkları, genel cerrahi, göz, ağız ve diş polikliniklerinde muayenesi gerçekleştirilen Robinho'nun, kardiyak testleri ve detaylı kan tetkikleri yapıldı. Robinho'ya hastalar ve hasta yakınları yoğun ilgi gösterdi. Hastane yönetimi de bina içindeki led ekranları "Welcome to Sivasspor" yazılı görsellerle donattı.



