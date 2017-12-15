Sivasspor lige döndü
Geçtiğimiz hafta sahasında lider Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek, hem rakibini liderlikten eden hem de 3 maçlık mağlubiyet serisine son veren Sivasspor'da teknik direktör Samet Aybaba, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor maçının önemine dikkat çekti. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Medipol Başakşehir maçında alınan galibiyetin takımda büyük moral oluşturduğunu vurgulayarak "Bu coşku ile bu hafta da kazanmak istiyoruz" dedi.
Hafta ortasında ligde daha az forma şansı bulan isimlerle çıktığı Bucaspor deplasmanında 1-0 kaybeden Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Kırmızı-Beyazlı ekip tamamiyle lige konsantre oldu.
"AYNI ÇOŞKUYU BÜTÜN MAÇLARDA BEKLİYORUZ"
Aytemiz Alanyaspor'da takımdaki eksik isimlerin takıma döneceğine de dikkat çeken ve futbolcularını uyaran Aybaba, "Rakibimiz 2-3 haftadır eksik oyuncuyla oynuyordu. Bir çok oyuncuları eksik ve cezalıydı. Bizim maçla beraber bazı oyuncuları dönmüş olacak. Bizde son haftanın vermiş olduğu müthiş bir moral var. Oyuncularımız söylediğimiz her şeyi mükemmel yaptılar. Çok coşkulu ve istekliydiler. Aynı yansımayı bütün maçlarda onlardan tekrar bekliyoruz. Bu coşkuyu, isteği, birlikte hareket etmeyi düşünüp tekrar kazanmak istiyoruz" diye konuştu.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:27
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Pepe-Ronaldo takası olabilir!
Toplam 7
Yorum
bjk anlamadan etmeden yazarsan olacağı bu.f ikret ormanın pepe burda mutlu ama işin şakası ronaldo ile takas edebiliriz dediği yazıyı bul önce
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Transferler bu havayı bozar mı?
Toplam 1
Yorum
GENÇFB Neyse bugun gündem boş bi istifa ette nesemizi bulalım sonra dönersin geri
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Büyük şok! İşte Fener'in son saniye hatası! / İZLEYİN
Toplam 2
Yorum
adalet Obradoviçin Sulukas aşkı.İki tane maçı Sulukas yüzünden kaybettik.Forma adaletli dağıtılmıyor.Kötüyse değiştireceksin.Bu sene koç iyi değil.
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