Samsun çıkışta

Samsunspor deplasmanda Alanyaspor 3-2 mağlup etti. Maçta golleri Karadeniz ekibinin gollerini 37. dakikada Elayis Tavsan, 39'da Ntcham ve 90+1'de Mouandilmadji attı. Ev sahibinde ise 90+6. dakikada Güven Yalçın ve 90+7. dakikada Meschack kaydetti.

ÜÇTE ÜÇ YAPTI

Alanyaspor'da Mounie, 23. dakikada gördüğü sarı kartla gelecek maç cezalı duruma düşerken, kırmızı-beyazlılarda Yunus Emre Çift, 57. dakikada sakatlanarak yerini Satka'ya bıraktı. Avrupa hesapları yapan Samsunspor ligde üst üste 3. galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü.