Kazanacağız

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 06:50
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Trabzonspor'u ağırlayacak Samsunspor'da basın sözcüsü Suat Çakır, umut dağıttı. 2-1 yendikleri Beşiktaş karşısında özellikle ikinci yarıdaki oyunla Samsunspor'un eski günlerine geri döndüğünü gösterdiklerini vurgulayan Çakır, "İnşallah bu güzel futbolumuzu devam ettireceğiz. Trabzonspor maçına bütün taraftarlarımızı bekliyoruz. Stadyumun kapılarını 23 Nisan Bayramı vesilesiyle çocuklarımıza ve okullarımıza açtık. En az 25 bin seyirci olmasını bekliyoruz. Çünkü onların desteğine bu maçta çok ihtiyacımız olacak. Bu yıl Avrupa'da taraftarlarımıza ve ülkemize heyecan yaşattık. Yeniden Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Takımımıza inanıyoruz. Trabzonspor karşısında turu geçeceğimize camia olarak canıgönülden inanıyoruz" dedi.