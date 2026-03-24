Samsun’da milli gurur

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 06:51
Samsunspor'da 6 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "İki kıta ve 6 ülkede kulübümüzü gururla temsil edecek tüm futbolcularımıza başarılar diliyoruz" denildi. Milli davet alan oyunculardan Efe Yiğit Üstün Türkiye U18 Milli Takımı'nda, Mouandilmadji Çad Milli Takımı'nda, Ndiaye Senegal Milli Takımı'nda, Satka Slovakya Milli Takımı'nda, Tomasson İzlanda Milli Takımı'nda ve Ali Diabate ise Fildişi Sahili U-23 Milli Takımı'nda forma giyecek.