Kupayı istiyoruz

Samsunspor, bu sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil ederken, Konferans Ligi'nde adını son 16'ya yazdırdı. Kırmızı-beyazlılar, gelecek sezon da Avrupa'ya katılmanın hesaplarını yaparken, gözünü Türkiye Kupası'na çevirdi. Basın Sözcüsü Suat Çakır, bugünkü Antalyaspor maçını kazanarak grubu lider tamamlamak istediklerini ifade etti. Öte yandan 23 Ekim'deki D.Kiev maçında sakatlanan Coulibaly de 133 gün sonra Antalyaspor maçıyla kadroya girecek.

EN KISA YOL

Avrupa kupalarına katılmak için Ziraat Türkiye Kupası'nı önemsediklerinin altını çizen Suat Çakır, "Bizim için Ziraat Türkiye Kupası önemli çünkü Avrupa'ya gitmenin en kısa yolu kupa görünüyor. Çünkü ligde 5. ile puan farkı 10'a çıktı. Hedefimiz ligde yine 5'incilik ama yetişebilmemiz zor. Türkiye Kupası'nda hedef daha kolay görünüyor. İnşallah Türkiye Kupası'nda grubu lider olarak bitirip, çeyrek final, yarı final ve sonrasında kupayı kazanıp Avrupa'ya gitmek istiyoruz" diye umut dağıttı.

ÜÇ MÜJDE BİRDEN GELDİ

Suat Çakır, uzun süredir tedavileri süren ve yeni sakatlanan futbolcuların sağlık durumu hakkında da bilgi verdi. Çakır, "Assoumou, sağ diz iç yan bağlarından 3. derece yırtık olacak şekilde sakatlandı. En az 8 hafta yok. Emre Kılınç, Sousa ve Coulibaly'nin uzun süren tedavi dönemi bitti. Bu 3 oyuncumuz da takıma katılacak. Fizik olarak hocanın 'tamam' dediği zaman katılacaklar" diye konuştu.