CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Samsunspor, Shkendija rövanşı için hazırlıklarını tamamladı

Samsunspor, Shkendija rövanşı için hazırlıklarını tamamladı

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında 26 Şubat Perşembe günü sahasında Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 17:44
Samsunspor, Shkendija rövanşı için hazırlıklarını tamamladı

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında 26 Şubat Perşembe günü sahasında Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapıldı. İdman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlarken, basına kapalı bölümde taktik çalışma gerçekleştirildi. Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Bedirhan Çetin, Afonso Sousa, Tahsin Bülbül, Emre Kılınç ve Tanguy Coulibaly'nin yanı sıra UEFA kadrosunda yer almayan Ali Diabate ile ara transfer döneminde kadroya katılan Yalçın Kayan ve Elayis Tavsan karşılaşmada forma giyemeyecek.

Samsunspor ilk maçı 1-0 kazandığı Shkendija'yı elemesi halinde son 16 turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk veya İspanya temsilcisi Rayo Vallecano ile eşleşecek.

G.Saraylı yıldızın babasından transfer itirafı! Liverpool...
F.Bahçe'nin İngiltere kafilesi açıklandı! 7 isim...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
CHP "Köşebaşı"larda çıkış arıyor! İsim isim sır toplantıya katılan vekiller | Yeni durak İstanbul il binası mı? | Oğuz Kaan Salıcı krizi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da flaş ayrılık iddiası! Transferde domino etkisi
G.Saray'dan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juventus-Galatasaray maçı detayları Juventus-Galatasaray maçı detayları 18:06
Halkbank liderliğe yükseldi! Halkbank liderliğe yükseldi! 17:48
Beşiktaş'ta Kocaelispor mesaisi sürdü Beşiktaş'ta Kocaelispor mesaisi sürdü 17:36
Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru! Göztepe maçı... Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru! Göztepe maçı... 17:29
Beşiktaş U19 derbisinde F.Bahçe'yi farklı devirdi! Beşiktaş U19 derbisinde F.Bahçe'yi farklı devirdi! 16:30
Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve G.Saray... Transferde dev kapışma! Beşiktaş ve G.Saray... 15:56
Daha Eski
G.Saraylı yıldızın babasından transfer itirafı! Liverpool... G.Saraylı yıldızın babasından transfer itirafı! Liverpool... 15:30
Juventus'un maç kadrosu açıklandı! Kenan ve Bremer... Juventus'un maç kadrosu açıklandı! Kenan ve Bremer... 15:25
İşte F.Bahçe'de yaşanan sakatlıkların sebebi! İşte F.Bahçe'de yaşanan sakatlıkların sebebi! 11:36
Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi! Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi! 11:48
Tedesco'dan N. Forest maçı sözleri! "İngiltere'de mucize..." Tedesco'dan N. Forest maçı sözleri! "İngiltere'de mucize..." 11:54
Augusto kariyerinin zirvesinde! Augusto kariyerinin zirvesinde! 11:59