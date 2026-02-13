Samsun hazır

Samsunspor, bugün deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Geçen hafta Karadeniz derbisinde Trabzonspor'a sahasında 3-0 kaybeden Samsunspor, ilk yarıda evinde mağlup olduğu Antalyaspor'u yenerek hem yeniden yükselişe geçmek hem de rövanşı almak istiyor.
