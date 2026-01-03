Samsunspor'a Emre Kılınç şoku!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe ile karşılaşmaya hazırlanan Samsunspor'da futbolcu Emre Kılınç'ın sağ baldırında kas yaralanması tespit edildi. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 17:50
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da futbolcu Emre Kılınç'ın sağ baldırında kas yaralanması tespit edildi. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Emre Kılınç'ın, Turkcell Süper Kupa yarı final müsabakası hazırlıkları kapsamında dün gerçekleştirilen antrenmanda sağ baldır kas grubundan sakatlık yaşadığı belirtildi.

Oyuncuya yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri neticesinde, evre 3 kas yaralanması ile birlikte aponevrozda bütünlük kaybı ve kanama tespit edildiği aktarılarak, "Mevcut bulgular doğrultusunda, oyuncumuzun ortalama iyileşme süresinin 10-12 hafta olması öngörülmektedir. Sağlık ekibimiz, oyuncumuzun tedavisine ivedilikle başlamıştır. Emre Kılınç'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

