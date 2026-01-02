Samsunspor Başkan Vekili Bilen: Süper Kupa'da Fenerbahçe'yi geçip final oynamak istiyoruz

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, 6 Ocak Salı günü Fenerbahçe'ye karşı Yeni Adana Stadyumu'nda oynayacakları Süper Kupa maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe karşılaşmasına çok iyi hazırlandıklarını belirten Veysel Bilen, "Zaten Samsunpor'un oynadığı her maçta sahaya kazanmak için çıkıyor. Bu maça da iyi hazırlanıyoruz. Eksiklerimize rağmen, takımda bulunan arkadaşlarımızın ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına ve camiamıza yakışır bir mücadeleyi ortaya koyacaklarına inanıyoruz" diye konuştu.

'YENİ YILDA HEDEFİMİZ, LİGDE VE KONFERANS LİGİ'NDE GİDEBİLDİĞİMİZ YERE KADAR GİTMEK'

Süper Kupa başarı gösterip ikinci döneme en iyi şekilde başlamak istediklerini söyleyen Bilen, "Süper Kupa'da Fenerbahçe'yi geçip final oynamak istiyoruz. Olursa neden bir Süper Kupa'mız olmasın? İkinci yarı başında takımımızı ve camiayı moral açısından güzel yönde etkileyeceğini biliyoruz. Yeni yılda hedefimiz, geçen yıl ligde yakaladığımız başarıyı tekrarlayarak Avrupa kupalarına katılım sağlayacak bir sıralamada ligi tamamlamak. İkinci bir hedef olarak da Konferans Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi istiyoruz. Transfer çalışmaları da bugünden itibaren resmi şekilde başladı. İlerleyen dönemde hep birlikte takımımızın yapacağı transfer çalışmalarını izleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.