Samsun'da kazanan yok

Samsun’da kazanan yok

Samsunspor, sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Musaba attığı golle öne geçen Kırmızı Şimşekler, 90+1'de Güven'in golüne engel olamadı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 06:51
Samsun’da kazanan yok

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi. Samsunspor'u öne geçiren golü 15. dakikada Anthony Musaba kaydetti. Alanyaspor'a beraberliği getiren golü 90+1. dakikada Güven Yalçın attı. Samsunspor'da Joe Mondes, 90+5. dakikada kırmızı kart gördü. Kırmızı-beyazlılar, turuncu-yeşillilerle karşılaştığı 5. lig maçında da kazanamadı.

