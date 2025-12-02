Samsun’da kazanan yok

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi. Samsunspor'u öne geçiren golü 15. dakikada Anthony Musaba kaydetti. Alanyaspor'a beraberliği getiren golü 90+1. dakikada Güven Yalçın attı. Samsunspor'da Joe Mondes, 90+5. dakikada kırmızı kart gördü. Kırmızı-beyazlılar, turuncu-yeşillilerle karşılaştığı 5. lig maçında da kazanamadı.
