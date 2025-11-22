CANLI SKOR ANA SAYFA
Samsunspor

Bu henüz daha bir başlangıç

Beşiktaş’a konuk olacak şimşeklerin yıldız kanadı Musaba, “Ligde ve Avrupa’da elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Görevim bitmedi, bu daha başlangıç” dedi

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 06:51
Bu henüz daha bir başlangıç

SAMSUN'DA ÇOK MUTLUYUM

Konferans Ligi ve Süper Lig'de gösterdiği performansla Samsunspor'un tarihi başarısına 4 gol, 3 asistle büyük katkı sağlayan Kongo asıllı Hollandalı sol açık Anthony Musaba, Beşiktaş maçı öncesinde iddialı konuştu. Lig ve Avrupa'da iyi performans gösterdiğini vurgulayan 24 yaşındaki yıldız, "Süper Lig'de ve Avrupa'da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Görevimin bitmediği düşüncesindeyim, bu henüz başlangıç. Çok daha fazlasını yaparak takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Çok önemli maçlar oynayacağız. Bu süreçteki performansımdan mutlu olsam da bundan sonraki süreçte de elimden gelenin en iyisini yaparak takımıma yardımcı olacağım" ifadelerini kullandı.

LAKABI RÜZGARIN OĞLU

Musaba, kariyerini geliştirmeye de çalıştığına dikkati çekerek, "Kariyerimde en üst seviyelerdeki takımlarda oynamak istiyorum. Bunu her futbolcu mutlaka ister. Umarım Samsunspor'a yardımcı olurum, daha sonrasında burada performansımla Samsunspor bana hayalimi gerçekleştirmek için yardımcı olur. Şu an tek odak noktam Samsunspor. Tamamen buraya odaklanmış durumdayım. Burada yapmak istediğim çok şey var" dedi. Taraftarların kendisini 'rüzgarın oğlu' lakabı ile anmasını değerlendiren genç sol açık, "Hızlı olduğumu düşünsem de benden daha hızlı oyuncular var. Ben sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu tür şeyler duymak elbette beni mutlu ediyor" diye konuştu.

ZAFERLER ÖZGÜVEN KAZANDIRDI

Samsunspor'da oyunun sıkıştığı anlarda attığı gollerle öne çıkan Rick van Drongelen de başarılarını sürdürmek istediklerini söyledi. 26 yaşındaki Hollandalı stoper, "Takım halinde çok iyi bir devamlılık yakaladık. Oyun anlayışımız net ve bu da başarımızın önemli sebeplerinden biri. Başarılı geçen 2. yılımız ve hocamız hâlâ bizimle. Yeni arkadaşlarımız da oyuna ve takıma çok hızlı adapte oldu. Bu bizim için büyük bir avantaj. Aldığımız iyi sonuçlar özgüven kazandırdı. Hem ligde hem de Avrupa'da çok iyi bir başlangıç yaptık ve sürdürmek istiyoruz" dedi. Van Drongelen, taraftarların onu Samsunlu bir vatandaş görmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ve onları mutlu etmek için her şeyini sahaya koyduğunu da vurguladı.

