Dünya bizi konuşuyor

UEFA Konferans Ligi'nde Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı 3-0 yenerek zirveye yerleşen Samsunsporumuz, dünya basınında geniş bir yer buldu.

Kırmızı-şimşekler, Konferans Ligi'nde ilk 16 yolunda da önemli bir avantaj sağladı. Dünya basını da dikkatleri üzerine çeken temsilcimize övgüler yağdırdı.

İşte dünya basınında Samsunspor için atılan manşetleri: CALCİO MERCATO (İtalya): Konferans Ligi'nde Samsunspor ve Celje mükemmel derecelere sahip. L'EQUİPE (Fransa): Samsunspor, Celje ve Mainz yine galip ve tek lider. ONE FOOTBALL (İngiltere):

Samsunspor, Hamrun'u 3-0 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini kutladı.

OVACİON (Peru): Samsunspor, rakiplerini ezerek Konferans Ligi'nde zirveye oturdu. XSPORT (Ukrayna):

Samsunspor, Konferans Ligi'nde sansasyonel bir şekilde zirveye yerleşti.

MEDİA (Azerbaycan): Samsunspor yenilgisiz yükselişini sürdürüyor.

4.37 MİLYON EURO GELİR

Konferans Ligi'nde tarih yazan Samsunsporumuz'un UEFA'dan elde ettiği gelir de belli oldu. Şimşekler, Konferans Ligi'ne katılım ücreti 3.17 milyon euro gelir elde etmişti. Karadeniz devi, 3 galibiyetle 1.2 milyon euro daha kazanırken, toplam gelir 4.37 milyon euro oldu.

3

Bu sezon çıktığı üç Konferans Ligi maçını da gol yemeden kazanan Samsunspor, Fenerbahçe'den (Kasım 2012) bu yana Avrupa kupalarının ön elemeler sonrası aşamalarında bu şekilde üst üste üç galibiyet alan ilk Türk takımı oldu.