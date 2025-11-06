CANLI SKOR ANA SAYFA
Samsunspor - Hamrun Spartans maçı hangi kanalda?

Samsunspor - Hamrun Spartans maçı hangi kanalda?

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında Malta'dan Hamrun Spartans'ı konuk ediyor. Legia ve Dinamo Kiev zaferleriyle ülkemizi coşturan kırmızı-şimşekler, 6 puan ve +4 averajla yer aldığı 5. sıradan zirveye yükselmek için mücadele edecek. Taraftar gücünü de arkasına alan temsilcimiz, henüz puanı bulunmayan ve -2 averajla 32. sırada yer alan Hamrun karşısında 3 puan alması halinde ilk 24'ü garantileyecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak kritik karşılaşmada Thomas Reis'in öğrencileri hata yapmak istemiyor. Sakatlıklar sebebiyle 5 eksikle sahaya çıkacak kırmızı-beyazlılar, ilk 8 için önemli bir avantaj yakamala peşinde. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Samsunspor - Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 13:20
Samsunspor - Hamrun Spartans maçı hangi kanalda?

Samsunspor - Hamrun Spartans maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi 3. haftasında heyecan dorukta. Temsilcimiz Samsunspor, Malta ekibi Hamrun Spartans ile Yeni 19 Mayıs Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Konferans Ligi'nde Polonya'dan Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, Ukrayna'dan Dinamo Kiev'i de sahasında 3-0 mağlup etmeyi başaran Karadeniz devi, ligde 6 puanla 5. sırada yer alıyor. Rakibi ise Jagiellonia deplasmanında 1-0 mağlup olmasının ardından evinde Lausanne ile oynadığı karşılaşmada da puan kazanamadı ve -2 averajla 32. sıraya yerleşti. Kazak hakem Bulat Sariyev'in yöneteceği karşılaşmada tüm detayları ve merak edilenleri sizler için derledik.

Samsunspor - Hamrun Spartans maçı detayları!

SAMSUNSPOR - HAMRUN SPARTANS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor - Hamrun Spartana maçı, 6 Kasım Perşembe günü Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.

SAMSUNSPOR - HAMRUN SPARTANS MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Hamrun Spartana maçı, TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Kazakistan Futbol Federasyonu'ndan Bulat Sariyev yönetecek. Sariyev'in yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Sergei Vassyutin ile Denis Labashov üstlenecek. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Arman Ismuratov olacak.

SAMSUNSPOR - HAMRUN SPARTANA MAÇI CANLI İZLE

Samsunspor - Hamrun Spartans maçı muhtemel 11

SAMSUNSPOR - HAMRUN SPARTANS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Kocuk; Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson; Makoumbou; Musaba, Holse, Yuksel, Kilinic; Mouandilmadji

Hamrun Spartans: Bonello; Compri, Polito, Bjelicic, Camenzuli; Emerson, Eder, Coric, Hadzi; Koffi, Thioune

ŞİMŞEKLER'DE 7 EKSİK

Konferans Ligi'ne kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği Hamrun Spartans maçında Samsunspor kadrosunda yer almayacak.

SAMSUNSPOR AVRUPA KONFERANS LİGİ MAÇI CANLI İZLE

Karadeniz ekibinde tedavilerine devam edilen Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Ebrima Ceesay ve Bedirhan Çetin de Hamrun Spartans müsabakasında forma giyemeyecek.

HEDEF 3'TE 3

Avrupa mücadelesine UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Samsunspor, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile oynadığı karşılaşmalarda istediğini elde edemedi. İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Samsunspor, rövanş maçında 0-0 berabere kalarak Avrupa Ligi'nden elendi ve yoluna Konferans Ligi'nde devam etti.

Samsunspor, Konferans Ligi'nin ilk hafta maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, ikinci haftasında da Ukrayna temsilcisi Dinoma Kiev'i sahasında 3-0 yendi. Konferans Ligi'nde topladığı 6 puanla averajla 4. sırada bulunan kırmızı-beyazlı ekip, Hamrun Spartans karşısında da galibiyet serisine devam etmek istiyor. Samsun ekibi, Hamrun Spartans maçının ardından sırasıyla Breidablik (İzlanda), AEK (Yunanistan) ve Mainz 05 (Almanya) ile karşılaşacak.

ASpor CANLI YAYIN

