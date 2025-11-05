CANLI SKOR ANA SAYFA
Samsunspor'da Emre Kılıç Avrupa Konferans Ligi'ndeki hedeflerini açıkladı

Samsunspor'da Emre Kılıç Avrupa Konferans Ligi'ndeki hedeflerini açıkladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. hafta maçında Samsunspor sahasında Malta temsilcisi Hamrun'u konuk edecek. Temsilcimizde takım kaptanlarından Emre Kılınç, Avrupa’da Türkiye’yi temsil etmek istediklerini söyledi.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 14:29
Samsunspor'da Emre Kılıç Avrupa Konferans Ligi'ndeki hedeflerini açıkladı

UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında Samsunspor, yarın saat 20.45'te Malta temsilcisi Hamrun'u konuk edecek. Bu müsabaka öncesi Teknik Direktör Thomas Reis ile birlikte basın toplantısına katılan Emre Kılınç soruları yanıtladı. Zor bir maç oynayacaklarını aktaran Kılınç, "Legia Varşova ve Dinamo Kiev maçları da zordu. Bu maç da çok zor. Ayrıca çok önemli bir maça çıkacağız. O yüzden her maçın öneminin bilincindeyiz. Ne kadar zor olduğunun farkındayız. Üzerimizdeki baskının da farkındayız. Bizim için çok önemli bir maç. En önemli maçlardan birine çıkıyoruz. Ülkemiz için de çok önemli bir maç. O yüzden karşımızdaki rakibi küçümsemek gibi bir hata kesinlikle yapmıyoruz" dedi.

Takıma gelmeden önce hedefledikleri başarıları daha kısa sürede hayata geçirmeye başladıklarını dile getiren Kılınç, "Samsunspor'a gelirken başkanımız ve teknik heyetin anlattıkları çok belirleyici olmuştu. İlk sene sonrasında iyi bir form grafiği yakaladık. Geçen sene ise çok başarılı bir takımdık. Geçen seneki başarımızın herkes farkında. Bu sene ise şu ana kadar elde ettiğimiz başarı belki de başkanımızın planlarından çok daha önce gerçekleşti. 4-5 senelik bir planımız vardı. Bu plan dahilinde olduğumdan dolayı çok mutluyum. Samsunspor ülkemizin güzide futbol şehirlerinden birisi. Zamanında daha başarılı olduğu dönemler de oldu. İnşallah bundan sonraki dönemde de her sene Avrupa'da olmayı ve bu başarı skalasını devam ettirmeye çalışacağız" diye konuştu.

