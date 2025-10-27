CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Samsunspor Samsunspor-Çaykur Rizespor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 10. haftasında Samsunspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Samsun'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 19:53
İŞTE SAMSUNSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ:

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Makaumbou, Emre, Holse, Celil, Musaba, Mouandilmadji

Çaykur Rizespor: Erdem, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Laçi, Papanikolaou, Sakyi, Buljubasic, Augusto, Jurecka

SAMSUNSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Samsunspor-Çaykur Rizespor maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

