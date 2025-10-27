Samsunspor-Çaykur Rizespor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 10. haftasında Samsunspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Samsun'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE SAMSUNSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ:
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Makaumbou, Emre, Holse, Celil, Musaba, Mouandilmadji
Çaykur Rizespor: Erdem, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Laçi, Papanikolaou, Sakyi, Buljubasic, Augusto, Jurecka
SAMSUNSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Samsunspor-Çaykur Rizespor maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.