Samsunspor'dan kadın, öğrenci ve engelli taraftarlara ücretsiz bilet

Samsunspor tarafından bazı istisnalarla birlikte tüm iç saha maçlarında kale arkası tribünlerin sezon sonuna kadar kadın, öğrenci ve engelli taraftarlara ücretsiz olacağı duyuruldu.

Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından alınan karar doğrultusunda, UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmaları ile Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları hariç olmak üzere, tüm Trendyol Süper Lig iç saha müsabakalarında kale arkası tribünleri sezon sonuna kadar kadın, öğrenci ve engelli taraftarlarımız için ücretsiz olacaktır. Ücretsiz bilet işlemleri, müsabaka öncesi bilet satışı sırasında Biletinial uygulamasından üye olan ve Bulvar AVM gişesinden kale arkasına bilet yüklemesi yapan taraftarlarımız için geçerlidir" denildi.