Haberler Samsunspor Samsunspor'dan kadın, öğrenci ve engelli taraftarlara ücretsiz bilet

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, bazı istisnalarla birlikte tüm iç saha maçlarında kale arkası tribünlerin sezon sonuna kadar kadın, öğrenci ve engelli taraftarlara ücretsiz olacağı açıkladı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 22:55
