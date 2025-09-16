Samsunspor Süper Lig'de erteleme maçı için Kasımpaşa'yı konuk edecek

CANLI SKOR ANA SAYFA
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen Kasımpaşa maçını kendi sahasında oynayacak.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 09:57
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen Kasımpaşa maçını yarın sahasında oynayacak.

Karşılaşma, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Samsun ekibi, 4 haftada 7 puan topladı.

Sahasında son oynadığı Hesap.com Antalyaspor maçını 2-1 kaybeden Samsun ekibi, Kasımpaşa maçını kazanmak istiyor.

Sakatlığı devam eden Emre Kılınç, Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almazken yeni transferler Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın'ın ilk kez forma giymesi bekleniyor.

Samsun ekibinin ligin 3. haftasındaki Kasımpaşa müsabakası UEFA Avrupa Ligi Play-off karşılaşması nedeniyle ertelenmişti.

Kasımpaşa ise ligin ilk 4 haftasında 1 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucunda 3 puan topladı.

