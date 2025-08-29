Ezdik yıkamadık

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Samsunsporumuz'un Avrupa Ligi rüyası Konferans Ligi'nden devam edecek. İlk maçta 2-1 yenildiğimiz Panathinaikos karşısında Samsun'da dolu tribünler önünde üstün bir oyun sergileyen temsilcimiz, çerçeveyi bulamadı. 7'de Emre Kılınç, karşı karşıya pozisyonda kaleci Dragowski'ye takıldı. 22'de ön direkte Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda top, az farkla direğin üstünden auta gitti. 38'de Musaba'nın sert şutu Dragowski'den döndü. 45'te yine Musaba'nın şutunda kaleci gole izin vermedi.

DİMATA DA KAÇIRDI

İkinci yarıda da gol için bastıran kırmızı-şimşekler, bir türlü aradığı golü bulamadı. 66'da loannidis'in pasında Tete, kaleci Okan ile karşı karşıya kaldı. Şutunda top, kaleci Okan'dan geri döndü. 70'te ise gole çok yaklaştık. Zeki'nin kullandığı kornerde iyi yükselen Dimata'nın kafa vuruşunda top, direğin üstünden az farkla auta çıktı. 87'de de Ntcham frikikten yararlanamadı ve maç başladığı gibi golsüz sona erdi.

REİS: GURUR DUYDUM

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Ttakımımın gösterdiği performansla gurur duydum. Yakaladığımız fırsatlardan gol veya goller de bulabilirdik. Bu seviyelerde bu fırsatları yakalarsanız, golü atmanız gerekir. Umarım iyi performansımızı Konferans Ligi'nde de gösterebiliriz. Taraftarımızın gösterdiği destek sebebiyle çok mutlu oldum." dedi.

KONFERANS'TA KURA BUGÜN

Yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek Samsunsporumuz'un kura çekimi bugün Monako'da saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Kurada takımların rakipleri belirlenirken, fikstür, maç tarihleri ve başlama saatleri daha sonra belirlenecek ve en geç 31 Ağustos Pazar günü duyurulacak.