Kazanacağız

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Avrupa Ligi'nde öne geçtiğimiz maçta 2-1 yenildiğimiz Panathinaikos'a meydan okudu. 27 yıl sonra Avrupa sahnesine çıktıklarını hatırlatan Başkan Yıldırım, "Rakip, her sene Avrupa'da. Yenildik ama biz oynadık. 8 dakikada iki gol yedik, hala eksiklerimiz var. Yeni transfer 10 numara Sousa'yı oynatamıyoruz. En iyi oyuncumuz Holse, Kocaeli maçında sakatlandı. Ama ben inanıyorum, biz Samsun'da Panathinaikos'a sahayı dar edeceğiz. 2-1 kötü sonuç değil. Biz Samsun'da Panathinaikos'u yenebilecek güçteyiz" dedi.

EYÜP AYDIN'I BEKLİYORUZ

Yüksel Yıldırım, transferle ilgili de müjde verdi: "Pana karşısında da gördük. 6 numara eksiğimiz var. İyi bir 6 numaraya ihtiyacımız var. 50 maç oynayacağız bu sene. Kesin bir 6 numara düşünüyoruz. Eyüp Aydın bunlardan birisi. Hem oyuncu hem G.Saray'la anlaştık. Ancak G.Saray, satmak istemedi ve kiralık vermek istedi. 1 yılık kontratı kaldığı için kiralık olmuyor. Uzatma konusunda oyuncunun talepleri var. Pazarlık sürüyormuş. İnşallah bu hafta anlaşırlar."

HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ

Başkan Yüksel Yıldırım, Avrupa'da büyük hedefler peşinde olduklarını müjdeledi. Yıldırım, "Samsunspor'u Şampiyonlar Ligi'ne götürmek istiyoruz. Türkiye'nin 7. şampiyonu olacağız diye düşünüyorum. Atmam, uçmam. Kolay mı, değil. Zor mu, değil" diye iddialı konuştu.

SERBEST BIRAKILSIN

Yüksel Yıldırım, yabancı sayısının serbest bırakılması gerektiğini de vurguladı. Yıldırım, "TFF'nin bize kulak vermesi lazım, gerekiyorsa serbest bırakın yabancıyı. Yerli bir kaleci bulamıyoruz bugün, 6 numara, yerli golcü, kanat bulamıyoruz! Türkiye'de yok!" dedi.