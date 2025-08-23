CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Kazanacağız

Kazanacağız

Samsun Başkanı Yüksel Yıldırım, Pana rövanşı için umut dağıttı. “Yenildik ama biz oynadık. Ben inanıyorum, Samsun’da Panathinaikos’a sahayı dar edeceğiz. Bu takım ilk heyecanını attı. 2-1 kötü değil. Samsun’da Panathinaikos’u yenebilecek güçteyiz.”

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kazanacağız

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Avrupa Ligi'nde öne geçtiğimiz maçta 2-1 yenildiğimiz Panathinaikos'a meydan okudu. 27 yıl sonra Avrupa sahnesine çıktıklarını hatırlatan Başkan Yıldırım, "Rakip, her sene Avrupa'da. Yenildik ama biz oynadık. 8 dakikada iki gol yedik, hala eksiklerimiz var. Yeni transfer 10 numara Sousa'yı oynatamıyoruz. En iyi oyuncumuz Holse, Kocaeli maçında sakatlandı. Ama ben inanıyorum, biz Samsun'da Panathinaikos'a sahayı dar edeceğiz. 2-1 kötü sonuç değil. Biz Samsun'da Panathinaikos'u yenebilecek güçteyiz" dedi.

EYÜP AYDIN'I BEKLİYORUZ

Yüksel Yıldırım, transferle ilgili de müjde verdi: "Pana karşısında da gördük. 6 numara eksiğimiz var. İyi bir 6 numaraya ihtiyacımız var. 50 maç oynayacağız bu sene. Kesin bir 6 numara düşünüyoruz. Eyüp Aydın bunlardan birisi. Hem oyuncu hem G.Saray'la anlaştık. Ancak G.Saray, satmak istemedi ve kiralık vermek istedi. 1 yılık kontratı kaldığı için kiralık olmuyor. Uzatma konusunda oyuncunun talepleri var. Pazarlık sürüyormuş. İnşallah bu hafta anlaşırlar."

HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ

Başkan Yüksel Yıldırım, Avrupa'da büyük hedefler peşinde olduklarını müjdeledi. Yıldırım, "Samsunspor'u Şampiyonlar Ligi'ne götürmek istiyoruz. Türkiye'nin 7. şampiyonu olacağız diye düşünüyorum. Atmam, uçmam. Kolay mı, değil. Zor mu, değil" diye iddialı konuştu.

SERBEST BIRAKILSIN

Yüksel Yıldırım, yabancı sayısının serbest bırakılması gerektiğini de vurguladı. Yıldırım, "TFF'nin bize kulak vermesi lazım, gerekiyorsa serbest bırakın yabancıyı. Yerli bir kaleci bulamıyoruz bugün, 6 numara, yerli golcü, kanat bulamıyoruz! Türkiye'de yok!" dedi.

G.Saray'dan dikkat çeken F.Bahçe kararı!
Alvarez bitti, sıra onda!
DİĞER
Galatasaray’da ayrılık zorlaşıyor! İki kulüp arasında büyük fark var
Avrupa'dan gelen krediler "Eko"sisteme aktı! 121 milyar TL'lik faturasını halk ödüyor
F.Bahçe'nin yeni hedefi Tielemans!
İşte G.Saray'da Ederson’un alternatifi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 23 Ağustos Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 23 Ağustos Cumartesi 2025 08:37
Rıdvan Yılmaz İstanbul'a geldi! Rıdvan Yılmaz İstanbul'a geldi! 00:45
Barış Alper'e yaylım ateşi! Barış Alper'e yaylım ateşi! 00:45
Zaniolo G.Saray'dan ayrılacak mı? Zaniolo G.Saray'dan ayrılacak mı? 00:45
Göztepe deplasmanda güldü! Göztepe deplasmanda güldü! 00:45
Bruno Lage’dan Kerem açıklaması! Bruno Lage’dan Kerem açıklaması! 00:45
Daha Eski
G.Saray Pavard'da sona yaklaştı! G.Saray Pavard'da sona yaklaştı! 00:45
Beşiktaş’tan Emerson Palmieri hamlesi! Beşiktaş’tan Emerson Palmieri hamlesi! 00:45
Beşiktaş'tan stopere yeni aday! Beşiktaş'tan stopere yeni aday! 00:44
Akanji transferinde sıcak gelişme! Akanji transferinde sıcak gelişme! 00:44
Barış Alper'in menajeri: Teklif gelirse önünü kapatmayacağız denmişti! Barış Alper'in menajeri: Teklif gelirse önünü kapatmayacağız denmişti! 00:44
G.Saray'dan ayrılacak mı? Lemina'dan açıklama geldi! G.Saray'dan ayrılacak mı? Lemina'dan açıklama geldi! 00:44