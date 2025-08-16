Samsun’dan 3 imza

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor, transferde şov yapıyor. Başkan Yüksel Yıldırım, "Hadi bakalım, kabul edin artık. Hiçbiriniz bunu beklemiyordu. 4 tane yeni oyuncu ile imza atacağız inşallah. Bilin bakalım Atatürk armalı kırmızı-beyazlı formayı kimler giyecek?" diye müjde verdi. Ardından Polonya ekibi L.Poznan'dan 25 yaşındaki Portekizli 10 numara Afonso Sousa'yla 5 yıllık ve Norveç temsilcisi Molde'den 22 yaşındaki Polonyalı kaleci Albert Posiadala'yla 1 yıllık kiralık imza atıldı. Kırmızı-beyazlı takım ayrıca 28 yaşındaki stoper Tony Borevkovic ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.