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Haberler Samsunspor Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Kimse Beşiktaş ile üçüncülük savaşı vereceğimizi beklemezdi

Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Kimse Beşiktaş ile üçüncülük savaşı vereceğimizi beklemezdi

Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Sezon başında kimse bizim Beşiktaş ile bu haftalarda üçüncülük savaşı vereceğimizi beklemezdi. Şu ana kadar çok iyi bir performans gösterdik" dedi.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 13:49
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Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Kimse Beşiktaş ile üçüncülük savaşı vereceğimizi beklemezdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'da Teknik Direktör Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Ligde son oynanan Göztepe karşılaşması, pazar günü sahalarında oynayacakları Adana Demirspor maçı, hakem kararları, üçüncülük yarışı ve sakatların durumu hakkındaki soruları cevaplayan Reis, Adana Demirspor maçını kesinlikle kazanmayı hedeflediklerini ifade etti. Göztepe maçında 2-0'dan geri geldiklerini belirten Reis, "Bunu daha önceki birçok maçta daha yapmıştık. Adana Demirspor'un ise çok zor bir durumda olduğunun bilincindeyiz. İçinde bulundukları pozisyon nedeniyle bu saatten sonra ligde kalmaları çok zor. Birçok oyuncusu önümüzdeki sezon yeni bir takıma gitmek için kendilerini göstermek isteyeceklerdir. Zor bir maç bizi bekliyor. Planımız, bu maç kazanmak çünkü kazanmamız durumunda yolumuza devam edeceğiz. Kazanıp, puanları Samsun'da bırakmak istiyoruz. Son iki maçın birer yarılarında kötü oynadık. Rizespor ikinci yarı ve Göztepe ilk yarısını kötü oynadık. Adana Demirspor maçında çok agresif bir oyun sergileyip, iki yarıyı da güzel oynamamız gerekiyor. Rakibimizin buradan puan alma düşüncesine bile fırsat vermemiz gerekiyor. Bu maçı kesinlikle kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

"SEZON BAŞINDA KİMSE BEKLEMEZDİ"

Ligde şu anda bulundukları pozisyon hakkında konuşan Thomas Reis, "Beşiktaş ile üçüncülük için savaş vermekteyiz. Eyüpspor ve Göztepe de çok iyi performans gösteriyor. Takımımızın göstereceği performans çok önemli. Beşiktaş çok iyi bir takım ve sezon başına da iyi başlamışlardı. Sonrasında istemedikleri sonuçları alarak düşüş yaşadılar. Sezon başında kimse, Beşiktaş ile bu haftalarda üçüncülük savaşı vereceğimizi beklemezdi diye düşünüyorum. Biz de şimdiye kadar çok iyi performans gösterdik" şeklinde konuştu.

"HAKEMLER İYİ PERFORMANS GÖSTERMEDİ"

Göztepe karşılaşmasındaki hakem kararlarını da değerlendiren Reis, "Hakemlerin bizim 2-3 maçımızda iyi performans göstermediğini açıklamıştım. Göztepe maçında Holse'nin 4. sarı kartı alarak cezalı duruma düştüğü pozisyonu izledim fakat faul bile yoktu. Sarı kart gördüğü için bu hafta bizimle olamayacak. Temasın bile olmadığı pozisyonda oyuncuma sarı kart gösterildi. O pozisyonda Göztepe oyuncusu fair-play dışı hareket yaptığı için belki oyuncumun kart görmesine neden oldu. Emre Kılınç'ın ceza sahasındaki pozisyonuna da penaltı verilebilirdi. Çok basit hatalar yapıldı ve bir oyuncumuz cezalı duruma düştü. Adana Demirspor maçında sahada olacak oyuncularımın birbirleri ile savaşıp güzel bir sonuç almalarını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Reis, ayrıca kas sakatlığı bulunan stoper Lubo Satka'nın da milli aradan sonra takıma dönebileceğini söyledi.

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