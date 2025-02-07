Reeder Samsunspor 2-0 Atakaş Hatayspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.

Reeder Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Marius Mouandilmadji ve 7. dakikada Zeki Yavru kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Reeder Samsunspor 43 puana yükseldi ve 3. sırada yer aldı. Atakaş Hatayspor ise 10 puanla 18. sırada kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Reeder Samsunspor, Tümosan Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Atakaş Hatayspor ise sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.