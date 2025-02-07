  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Samsunspor Reeder Samsunspor 2-0 Atakaş Hatayspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Reeder Samsunspor 2-0 Atakaş Hatayspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Reeder Samsunspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 2-0'lık skorla ev sahibi takım oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 21:59
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Reeder Samsunspor 2-0 Atakaş Hatayspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.

Reeder Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Marius Mouandilmadji ve 7. dakikada Zeki Yavru kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Reeder Samsunspor 43 puana yükseldi ve 3. sırada yer aldı. Atakaş Hatayspor ise 10 puanla 18. sırada kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Reeder Samsunspor, Tümosan Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Atakaş Hatayspor ise sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

G.Saray'dan transferde ters köşe! İşte Cimbom'un yeni sol beki
Mourinho'dan flaş Talisca kararı!
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray transfer durmak bilmiyor! Sürpriz isme flaş teklif...
Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Gündem Suriye
TFF'den, Sivasspor'a hükmen mağlubiyet cezası!
Fransa bu ismi konuşuyor! Fenerbahçe peşine düştü...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ankara'da kazanan yok! Ankara'da kazanan yok! 22:12
TFF'den, Sivasspor'a hükmen mağlubiyet cezası! TFF'den, Sivasspor'a hükmen mağlubiyet cezası! 20:42
Trabzonspor'da çalışmalar sürüyor! Trabzonspor'da çalışmalar sürüyor! 19:01
Zaniolo'dan duygulandıran açıklama! Sözünü tuttu Zaniolo'dan duygulandıran açıklama! Sözünü tuttu 18:59
Mourinho'dan flaş Talisca kararı! Mourinho'dan flaş Talisca kararı! 18:16
Solskjaer'e Osmanlı tuğralı yüzük hediyesi Solskjaer'e Osmanlı tuğralı yüzük hediyesi 17:56
Daha Eski
G.Saray'dan transferde ters köşe! İşte Cimbom'un yeni sol beki G.Saray'dan transferde ters köşe! İşte Cimbom'un yeni sol beki 17:50
Samsunspor - Hatayspor | CANLI Samsunspor - Hatayspor | CANLI 17:35
Manchester United - Leicester City maçı ne zaman? Manchester United - Leicester City maçı ne zaman? 16:50
Mourinho'dan anlamlı davranış Mourinho'dan anlamlı davranış 16:20
Bayern Münih - Werder Bremen maçı ne zaman? Bayern Münih - Werder Bremen maçı ne zaman? 15:45
Beşiktaş'ın Sivasspor kafilesi açıklandı Beşiktaş'ın Sivasspor kafilesi açıklandı 15:30