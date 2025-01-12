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Samsun şov

Sezonun flaş ekibi Samsunspor, Kayseri’yi de 1’de Marius’un golüyle yenip 2’de 2 yaptı. Süper Ligde 3. sıradaki yerini korudu

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 06:50
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Samsun şov

Süper Lig'de sezonun sürpriz takımı Samsunspor, Kayserispor deplasmanından da 3 puanla döndü. Kırmızıbeyazlılar, maçın başında Emre Kılınç'ın asistinde Mouandilmadji'nin golüyle öne geçti. 47'de Boa Morte direğe takıldı. 90+4'te de Soner Gönül'ün ters vuruşunda kaleci Okan mutlak golü önledi ve takımına 3 puanı getirmeyi başardı.

"ÇOK İYİ SAVAŞTIK"

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, 3 puan aldıklarını için mutlu olduklarını söyledi. Alman çalıştırıcı, "Çok iyi savaştık. Girdikleri son pozisyonda golü atabilirlerdi. 36 puana ulaştık, çok mutluyuz" dedi.

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