Samsun şov

Süper Lig'de sezonun sürpriz takımı Samsunspor, Kayserispor deplasmanından da 3 puanla döndü. Kırmızıbeyazlılar, maçın başında Emre Kılınç'ın asistinde Mouandilmadji'nin golüyle öne geçti. 47'de Boa Morte direğe takıldı. 90+4'te de Soner Gönül'ün ters vuruşunda kaleci Okan mutlak golü önledi ve takımına 3 puanı getirmeyi başardı.

"ÇOK İYİ SAVAŞTIK"

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, 3 puan aldıklarını için mutlu olduklarını söyledi. Alman çalıştırıcı, "Çok iyi savaştık. Girdikleri son pozisyonda golü atabilirlerdi. 36 puana ulaştık, çok mutluyuz" dedi.