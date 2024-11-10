Galatasaray maçının ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Top bizi sevmedi

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile deplasmanda yaptıkları maçta iyi oynamalarına karşın 3-2 mağlup oldukları için çok üzgün olduğunu dile getirdi.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Yıldırım, "Bugün tüm Türkiye, Samsunspor'un nasıl bir takım olduğunu gördü. İstanbul'a puan veya puanlar almak için geldiğimizi söyledik. Galatasaray maça çok hırslı başladı ve ilk golü buldu. Ondan sonra direnmeye başladık ve dengeyi kurduk. İkinci yarıya muhteşem başladık ve beraberliği yakaladık. Hemen hızlı bir şekilde gol yedik. Yeniden beraberliği yakalamak için çok bastırdık. Satka'ya faul yapıldı bana göre ve sonrasında Batshuayi üçüncü golü attı. VAR'dan penaltı verildi ve 3-2 oldu. 3-3 için pozisyonlar yakaladık ama maalesef biraz bencil davranınca gol atamadık. İnanılmaz üzgünüm. İyi oynadık. Bu maçı berabere bitirebilirdik. Bugün top bizi sevmedi." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'in oyuna etki etmediğini aktaran Yüksel Yıldırım, "Tercih haklarını hep Galatasaray'dan yana kullandı. Bunlar bahane değil. Güzel bir maç oldu. Tüm Türkiye, güzel bir maç seyretti. Oyun açısından mutlu ama sonuç açısından mutsuzum. Sahada gerekeni yaptık ama puan için yeterli olmadı. Galatasaray'ı kutluyorum. Mücadeleleri için Samsunsporlu futbolcuları da tebrik ediyorum." diye konuştu.

"TRANSFER TAHTASINI AÇMAYACAĞIZ"

Yüksel Yıldırım, devre arasında transfer tahtasını açmayacaklarını kaydetti.

FIFA ile konuştuklarını ve kararın verildiğine vurgu yapan Yıldırım, "Devre arasında transfer tahtasını açmak için bir hamlede bulunmayacağım. FIFA ile çok konuştuk. Bir değişiklik olmayacağı söylendi. Bunu kabullenmek zorunda kaldık. FIFA'da bir dosyamız ve cezamız yok. Samsunspor, FIFA'daki en temiz kulüplerinden biri. Borcu olmayan tek kulübüz. Tahtamız kapalı ama çok karakterli oyuncu topluluğuyla oynuyoruz. Samsunspor'un hedefi Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek. İnşallah gelecek sezon yapacağımız takviyelerle daha güzel bir Samsunspor olacak. Türkiye'de 4 büyükleri kırmak istiyoruz. Bunu değiştirmemiz lazım. Yoksa Türk futbolu kalkınmaz. Yazık olur." değerlendirmesinde bulundu.

"SAMSUNSPOR'DA ALMAN EKOLÜ DEVAM EDECEK"

Yüksel Yıldırım, son 2 teknik direktör tercihini Alman çalıştırıcıdan yana kullanmalarının hatırlatılması üzerine, "Bundan sonra da Alman teknik direktörle devam edeceğim. Alman futbolunu seviyorum. Her şeyiyle mükemmel. Samsunspor'da Alman ekolü devam edecek. Hedeflerimiz var. Türkiye, yavaş yavaş Samsunspor'u tanıyor. Eski efsane kulüp olma yolundayız. Bizim gibi Anadolu'dan birkaç takım daha çıkarsa 4 büyüklere karşı maçların kalitesi artacak." şeklinde görüş belirtti.