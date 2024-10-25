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Haberler Samsunspor

5'te 5 yapacağız

Fenerbahçe'yle evinde 2-2 berabere kalan Samsunspor'da attığı golle 1 puanı getiren Soner Aydoğdu, yarınki Kasımpaşa maçı öncesinde umut dağıttı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 06:50
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5'te 5 yapacağız

Fenerbahçe'yle evinde 2-2 berabere kalan Samsunspor'da attığı golle 1 puanı getiren Soner Aydoğdu, yarınki Kasımpaşa maçı öncesinde umut dağıttı.

33 yaşındaki tecrübeli orta saha, "En iyi şekilde Kasımpaşa'ya hazırlanıp 3 puan için sahaya çıkacağız. Deplasmanda 4'te 4 yaptık, 5'te 5 neden olmasın. Çünkü çok güzel bir atmosferimiz var. Ama ayaklarımızın da yere basması lazım. Kasımpaşa sonuçta zor bir deplasman. Geçen seneden çok başarılı bir sezon geçirdiler. Biz de zor bir takım haline geldik. Şimdi artık rakipler de geçen sene olduğu gibi ligde kalmaya oynayan takım gözü ile bakmıyorlar. Bu sene çok daha ciddi bakıyorlar. Biz de bunun farkındayız. Geçen seneki deplasman fobisini kırdık. Deplasmanlarda artık öz güvenli bir şekilde sahaya çıkıyoruz. Ayaklarımızı yere sağlam basarak Kasımpaşa maçında da inşallah 3 puan almak istiyoruz" diye iddialı konuştu.

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