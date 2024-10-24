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Haberler Samsunspor

Fenerbahçe’ye 2 puan kaybettik

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, “1 puan tabi ki de sevindirici ama biz onu 2 puan kaybettik gibi değerlendiriyoruz” dedi

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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Fenerbahçe’ye 2 puan kaybettik

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, 2-2 berabere kaldıkları Fenerbahçe karşısında galibiyeti kaçırdıkları için fazla mutlu olamadıklarını belirtti. İki defa geriye düşmelerine rağmen mücadeleyi bırakmadıklarını belirten Veysel Bilen, "İki defa geriye düşmemize rağmen oyuncu kardeşlerimiz ve teknik ekibimiz maçın son düdüğüne kadar mücadeleyi hiç bırakmadılar. Hatta ikinci golden sonra takımımız üçüncü golü bulmak için olan gücüyle mücadele etti. 1 puan tabi ki de sevindirici ama biz onu 2 puan kaybettik gibi değerlendiriyoruz" dedi.

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