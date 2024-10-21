Muhteşem koreografi

Maç biletlerini tüketen kırmızı-beyazlı taraftarlar, inanılmaz bir atmosfer oluşturdu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir koreografi yapan Samsunspor tribünleri, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basan Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a geldiğini haber veren İstiklal Savaşı Gazetesi'nin manşeti bulunan pankartı açtı. 90 dakika boyunca destek veren kırmızı-beyazlılar, son anlarda gelen golle kendinden geçti. Fenerbahçe karşısındaki 2-2'lik beraberliğin coşkusunu ise maç sonunda takımla tezahürat yaparak kutladılar.