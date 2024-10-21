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Haberler Samsunspor

Muhteşem koreografi

Tribünleri dolduran kırmızı-beyazlı taraftarlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yaptığı koreografi ile geceye damgasını vurdu

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024 Pazartesi 06:50
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Muhteşem koreografi

Maç biletlerini tüketen kırmızı-beyazlı taraftarlar, inanılmaz bir atmosfer oluşturdu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir koreografi yapan Samsunspor tribünleri, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basan Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a geldiğini haber veren İstiklal Savaşı Gazetesi'nin manşeti bulunan pankartı açtı. 90 dakika boyunca destek veren kırmızı-beyazlılar, son anlarda gelen golle kendinden geçti. Fenerbahçe karşısındaki 2-2'lik beraberliğin coşkusunu ise maç sonunda takımla tezahürat yaparak kutladılar.

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