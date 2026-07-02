Dünya Kupası'nda grupların ardından başlayan eleme turlarında, iki efsane kaptanın saha içerisindeki büyük satranç savaşı sahne alıyor. Roberto Martinez yönetiminde turnuvanın en geniş oyuncu havuzlarından birine sahip olan Portekiz, sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Diğer tarafta ise Zlatko Dalić yönetiminde her an oyunu kontrol edebilen Hırvatistan, güçlü rakibinin pas trafiğini orta sahada bozarak adını son 16 turuna yazdırmanın hesaplarını yapıyor. İşte Portekiz-Hırvatistan maçının detayları...

PORTEKİZ-HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası son 32 turu kapsamındaki Portekiz-Hırvatistan mücadelesi 3 Temmuz Cuma günü oynanıyor.

PORTEKİZ-HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Kazananın son 16 turuna yükseleceği ve kaybedenin ise turnuvaya veda edeceği kritik randevunun ilk düdüğü Türkiye saati ile 02.00'de çaldı.

PORTEKİZ-HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz-Hırvatistan mücadelesi, TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

PORTEKİZ - HIRVATİSTAN İLK 11'LER

Portekiz: Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Mendes, Neves, Vitinha, Neto, Fernandes, Leao , Ronaldo

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Pongracic, Perisic, Modric, Kovacic, Sucic, Baturina, Vlasic, Budimir

İŞTE MAÇIN GOLÜ

⚽ Hırvatistan bir geldi pir geldi! Perisic ileri çıktı takımını öne geçirdi! pic.twitter.com/U7oTvTLojT — TRT Spor (@trtspor) July 3, 2026