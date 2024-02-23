Derbi günü

Trendyol Süper Lig'in yeni ekipleri Samsunspor ve Çaykur Rizespor, bugün Samsun'da kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz hafta Gaziantep'ten 1 puanla dönen kırmızı-şimşekler, ligde kalma yolunda önemli bir adım attı. Sahasında da taraftarının desteğini arkasına alan kırmızı- beyazlılar, evinde oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Alman teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde çıkışa geçen Samsun ekibi, derbide güçlü rakibi Rize'yi da yenerek alt taraftan uzaklaşmak istiyor.

İLK YARININ RÖVANŞI OLACAK

Ligdeki son 7 maçında üçer galibiyet ve beraberlik ile 1 mağlubiyet alan 30 puanlı Samsunspor, ilk yarıda 1-0 yenildiği Rize karşısında kazanarak hem rövanşı almak hem de ikili averajda avantaj sağlamak istiyor. Gisdol, oyuncularından 90 dakika taktik disiplini bırakmamalarını isterken, çok güçlü bir rakibe karşı oynayacaklarını belirtip rehavete kapılmamaları uyarısında bulundu. Karadeniz ekibinde sarı kart cezalısı olan stoper Alim Öztürk, forma giyemeyecek.

ÇIKIŞ PEŞİNDE

4 maçtır kazanamayan Rizespor, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İlhan Palut'un hücum çalışmaları üzerinde durduğu Atmacalar'da futbolcuların hırslı gözükmesi teknik heyeti sevindirdi.

KAPALI GİŞE

Ligin en dolu tribünlerinden birine sahip olan Samsunspor'da taraftarlar, Çaykur Rizespor maçına yoğun bir ilgi gösterdi. Hafta içi olmasına rağmen bugünkü maçta tribünlerin tamamına yakınının dolması bekleniyor.

BENNASSER HAZIR KITA

Samsunspor'da Gaziantep FK karşısında sakatlığı nedeniyle oynamayan Ait Bennasser, derbide forma bekliyor. Sakatlığını atlatan 27 yaşındaki Faslı ön libero, idmanda çalışırken çekilen bir fotoğrafını, "Her zamankinden daha aç" sözleriyle paylaştı.