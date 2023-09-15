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Samsunspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Ligin 5. haftasında geçen sezonun şampiyonu Galatasaray'a konuk olacak Samsunspor maç hazırlıklarını tamamladı. Karadeniz ekibinde teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun muhtemel 11'i de belli olmaya başladı. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 13:27 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 13:28
Samsunspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

SÜPER Lig'in 4'üncü hafta maçında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Samsunspor, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 oyun oynayan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.

Galatasaray ile Samsunpor yarın saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Mücadelede Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek.

İstanbul'a sakatlıkları bulunan Taylan Antalyalı ile Jules Olivier Ntcham götürülmezken, yeni transferler Carlo Holse, Ercan Kara, Flavien Tait, Nany Dimata ve Muhammed Gümüşkaya ise kadroda yer aldı.

Bugün saat 15.55'de İstanbul'a gidecek olan Kırmızı-beyazlı ekibin Galatasaray karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde;

"Okan – Zeki Yavru, Lubomir Satka, Van Drongelen, Bola, Schindler, Emre Kılınç, Tait, Fofana – Carlo Horse – Ercan Kara"

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