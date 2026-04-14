Atletico Madrid-Barcelona | Liverpool-PSG maçları CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dev turnuvada çeyrek final rövanş maçlarında Atletico Madrid ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Atletico Madrid ilk maçtan 2-0'lık skorla galip ayrılmıştı. İki İspanyol devi yarı final için kozlarını paylaşıyor. Bu maçın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...

İŞTE ATLETICO MADRID-BARCELONA MAÇI 11'LERİ:

Atletico Madrid: Musso, Molina, Ruggeri, Le Normand, Lenglet, Simeone, Lookman, Koke, Llorente, Griezmann, Alvarez

Barcelona: Garcia, Cancelo, Kounde, Eric Garcia, Martin, Gavi, Pedri, Fermin, Olmo, Yamal, Torres

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanşında gecenin bir diğer maçında Liverpool ile PSG karşı karşıya geliyor. Mücadeleye İngiliz devi Liverpool ev sahipliği yapıyor. İlk maçtan Fransız ekibi PSG 2-0'lık skorla galip ayrılmıştı. İki takımın yarı finale çıkabilmek adına kozlarını paylaştığı bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE LIVERPOOL-PSG MAÇI 11'LERİ:

Liverpool: Mamardashvili, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Ekitike, Frimpong, Gravenberch

PSG: Safonov, Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, João Neves, Vitinha, Zaïre-Emery, Kvaratskhelia, Dembélé, Doué