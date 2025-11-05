Benfica 0-1 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında Benfica ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Bu mücadeleden Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

Benfica sahasında ağırladığı Bayer Leverkusen'e 1-0'lık skorla kaybederken o flaş gerçekte gün yüzüne çıktı. Portekiz ekibi tecrübeli çalıştırıcı geldikten sonra çıktıkları Şampiyonlar Ligi'nde hiç bir maçı kazanamadılar.

Mourinho ile çıktıkları 4 maçın 3'ünde kaybettiler. Mücadelenin ve Bayer Leverkusen'in tek golünü ise 65. dakikada Patrick Schick kaydetti.