Benfica 0-1 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında Benfica ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Bu mücadeleden Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.
Benfica sahasında ağırladığı Bayer Leverkusen'e 1-0'lık skorla kaybederken o flaş gerçekte gün yüzüne çıktı. Portekiz ekibi tecrübeli çalıştırıcı geldikten sonra çıktıkları Şampiyonlar Ligi'nde hiç bir maçı kazanamadılar.
Mourinho ile çıktıkları 4 maçın 3'ünde kaybettiler. Mücadelenin ve Bayer Leverkusen'in tek golünü ise 65. dakikada Patrick Schick kaydetti.