CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica 0-1 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU ÖZET)

Benfica 0-1 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında Benfica ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Bu mücadeleden Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 01:06 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 02:35
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Benfica 0-1 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında Benfica ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Bu mücadeleden Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

Benfica sahasında ağırladığı Bayer Leverkusen'e 1-0'lık skorla kaybederken o flaş gerçekte gün yüzüne çıktı. Portekiz ekibi tecrübeli çalıştırıcı geldikten sonra çıktıkları Şampiyonlar Ligi'nde hiç bir maçı kazanamadılar.

Mourinho ile çıktıkları 4 maçın 3'ünde kaybettiler. Mücadelenin ve Bayer Leverkusen'in tek golünü ise 65. dakikada Patrick Schick kaydetti.

G.Saray Hollanda'da rahat kazandı!
Türk Telekom-REKLAM
DİĞER
Galatasaray'daki beklenmedik ayrılığı duyurdular! "Yönetim davranışlarından hoşnut değil"
Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özgür Özel'e jet soruşturma! AK Parti'den sert tepki: Çirkin ve saygısız sözleri lanetliyoruz
G.Saray'ın zaferi dış basında: Zavallı Ajax!
F.Bahçe'den Duran planı! Beşiktaş maçı sonrası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın zaferi dış basında: Zavallı Ajax! G.Saray'ın zaferi dış basında: Zavallı Ajax! 01:48
Buruk: İnsanlar işe, okula giderken... Buruk: İnsanlar işe, okula giderken... 01:33
Galatasaray ilk 8'e göz kırptı! Galatasaray ilk 8'e göz kırptı! 01:21
Cimbom Hollanda'dan 3 puanla döndü! İşte UEFA sıralaması Cimbom Hollanda'dan 3 puanla döndü! İşte UEFA sıralaması 01:21
Galatasaray'dan o sözleri sonrası Heitinga'ya acı ders! Galatasaray'dan o sözleri sonrası Heitinga'ya acı ders! 01:19
G.Saray'ın kasası doldu taştı! G.Saray'ın kasası doldu taştı! 01:16
Daha Eski
Mourinho'lu Benfica yine kaybetti! Mourinho'lu Benfica yine kaybetti! 01:06
Devler Ligi gol krallığında zirve Osimhen'in! Devler Ligi gol krallığında zirve Osimhen'in! 00:56
Osimhen'den Hollanda'da hat-trick! Osimhen'den Hollanda'da hat-trick! 00:44
Ajax-Galatasaray maçında 2 penaltı kararı! Ajax-Galatasaray maçında 2 penaltı kararı! 00:29
F.Bahçe'nin Çekya kafilesi açıklandı! F.Bahçe'nin Çekya kafilesi açıklandı! 15:04
Sivasspor'da hazırlıklar devam ediyor! Sivasspor'da hazırlıklar devam ediyor! 15:25