Tottenham-Kopenhag maçı canlı izle | Tottenham-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tottenham-Kopenhag maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta, Londra'da nefesler tutulmuş bir şekilde sahne alıyor. Thomas Frank yönetimindeki Tottenham, yoluna emin adımlarla devam ederken bu karşılaşmadan da galip ayrılıp puanını 8'e yükseltmenin planlarını yapıyor. Ev sahibi ekip, henüz galibiyeti bulunmayan rakibi karşısında en küçük hataya dahi yer vermek istemiyor. Öte yandan Danimarka temsilcisi Kopenhag, Jacob Neestrup önderliğinde şeytanın bacağını kırıp Avrupa'da ilk galibiyetini almak için İngiltere'nin yolunu tuttu. Peki, Tottenham-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TOTTENHAM-KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Tottenham-Kopenhag maçı 4 Kasım Salı günü saat 23.00'te başlayacak. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak Tottenham-Kopenhag maçı Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TOTTENHAM-KOPENHAG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Udogie, Bentancur, Palhinha, Odobert, Simons, Johnson, Kolo Muani

Kopenhag: Kotarski, Suzuki, Pereira, Hatzidiakos, Lopez, Larsson, Lerager, Clem, Achouri, Moukoko, Elyounoussi