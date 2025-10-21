PSV-Napoli maçı canlı izle: PSV Eindhoven-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSV-Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde futbolseverleri nefes kesecek bir karşılaşma bekliyor. Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven, sahasında İtalya'nın güçlü ekibi Napoli'yi konuk edecek. Ligde henüz galibiyetle tanışamayan PSV, taraftarı önünde kazanarak ilk 3 puanını hanesine yazdırmak istiyor. Son Serie A şampiyonu olarak Avrupa arenasına iddialı bir giriş yapan Napoli ise Antonio Conte yönetiminde deplasmanda da hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Mavi-beyazlı ekip, alacağı galibiyetle puanını 6'ya yükselterek iddiasını güçlendirmeyi planlıyor. Peki, PSV Eindhoven-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSV-NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynanacak PSV Eindhoven-Napoli maçı 21 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

PSV-NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?

Philips Stadyumu'nda oynanacak PSV Eindhoven-Napoli maçı Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PSV-NAPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

PSV: Kovar, Dest, Obispo, Gasiorowski, Salah-Eddine, Veerman, Schouten, Salibari, Perisic, Man, Til

Napoli: Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola, Gilmour, Politano, Anguissa, De Bruyne, Lang, Lucca