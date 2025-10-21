CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi PSV-Napoli maçı canlı izle: PSV Eindhoven-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında PSV Eindhoven ile Napoli karşı karşıya gelecek. Güçlü rakibine karşı ilk 3 puanını almayı hedefleyen Hollanda ekibi, iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Son Serie A şampiyonu olan Napoli ise Antonio Conte önderliğinde puanını 6'ya çıkartmanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler merakla, "PSV Eindhoven-Napoli maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, PSV Eindhoven-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 15:11
PSV-Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde futbolseverleri nefes kesecek bir karşılaşma bekliyor. Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven, sahasında İtalya'nın güçlü ekibi Napoli'yi konuk edecek. Ligde henüz galibiyetle tanışamayan PSV, taraftarı önünde kazanarak ilk 3 puanını hanesine yazdırmak istiyor. Son Serie A şampiyonu olarak Avrupa arenasına iddialı bir giriş yapan Napoli ise Antonio Conte yönetiminde deplasmanda da hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Mavi-beyazlı ekip, alacağı galibiyetle puanını 6'ya yükselterek iddiasını güçlendirmeyi planlıyor. Peki, PSV Eindhoven-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSV-Napoli maçı

PSV-NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynanacak PSV Eindhoven-Napoli maçı 21 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

PSV-Napoli maçı ne zaman ve saat kaçta?

PSV-NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?

Philips Stadyumu'nda oynanacak PSV Eindhoven-Napoli maçı Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PSV-Napoli maçı hangi kanalda

PSV-NAPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

PSV: Kovar, Dest, Obispo, Gasiorowski, Salah-Eddine, Veerman, Schouten, Salibari, Perisic, Man, Til

Napoli: Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola, Gilmour, Politano, Anguissa, De Bruyne, Lang, Lucca

PSV-Napoli maçı nasıl izlenir?

