Arsenal-Atletico Madrid MAÇI CANLI İZLE | Arsenal-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Arsenal-Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında futbolseverleri nefes kesen bir mücadele bekliyor. İngiltere'nin köklü kulübü Arsenal, sahasında İspanya devi Atletico Madrid'i konuk ediyor. Haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olarak öne çıkan bu mücadelede iki ekip de 3 puan alarak yoluna emin adımlarla devam etmeyi hedefliyor. Grup aşamasında 2'de 2 yaparak müthiş bir başlangıca imza atan Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Diğer yanda Diego Simeone'nin çalıştırdığı Atletico Madrid, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle zorlu deplasmana çıkıyor. Peki, Arsenal-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARSENAL-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynanacak Arsenal-Atletico Madrid maçı 21 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

ARSENAL-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal-Atletico Madrid maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

VICTOR GYOKERES İLE JULIAN ALVAREZ KARŞI KARŞIYA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Arsenal-Atletico Madrid maçında gözler golcülerde olacak. İlk 11'de olması beklenen Victor Gyökeres ile Julian Alvarez'in performansı heyecanla beklenirken, istatistikleri ile futbolseverler tarafından takip ediliyor. Bu sezon Arsenal formasıyla 11 maçta forma giyen Gyökeres; 3 gol atarken, asist katkısında bulunamadı. Atletico Madrid ile 13 maçta süre bulan Julian Alvatez ise 7 gol ve 4 asist kaydetti.

ARSENAL-ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly, Rice, Zubimendi, Merino, Martinelli, Saka, Gyökeres

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Le Normand, Gimenez, Hancko, Simeone, Gallagher, Koke, Barrios, Alvarez, Sörloth