Karabağ-Kopenhag maçı canlı izle | Karabağ-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon sürüyor. Dev arenanın ikinci haftasında Karabağ sahasında Kopenhag'ı ağırlayacak. Danimarka temsilcisi, zorlu Azerbaycan deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasında önemli bir galibiyet almayı amaçlıyor. Öte yandan ev sahibi Karabağ ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Karabağ-Kopenhag maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

KARABAĞ-KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Karabağ-Kopenhag maçı 1 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak.

KARABAĞ-KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Tofig Bahramov Cumhuriyyet Stadyumu'nda oynanacak Karabağ-Kopenhag maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KARABAĞ-KOPENHAG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Karabağ: Kochalski, Silva, Mustafazade, Medina, Jafarquliyev, Malinowski, Bicalho, Addai, Zoubir, Andrade, Duran

Kopenhag: Kotarski, Huescas, Pereira, Hatzidiakos, Lopez, Larsson, Lerager, Delaney, Robert, Claesson, Elyounoussi