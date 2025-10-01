CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Karabağ-Kopenhag maçı canlı izle | Karabağ-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Karabağ-Kopenhag maçı canlı izle | Karabağ-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İkinci hafta maçında Karabağ ile Kopenhag karşı karşıya gelecek. Zorlu Azerbaycan deplasmanını kayıpsız geçmeyi hedefleyen Danimarka ekibi, etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Turnuvanın güçlü ekiplerinden birine karşı zorlu sınav vermeye hazırlanan Karabağ ise iç saha avantajını kullanarak başarılı bir sonuca imza atmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Karabağ-Kopenhag maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Karabağ-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 09:48
Karabağ-Kopenhag maçı canlı izle | Karabağ-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Karabağ-Kopenhag maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon sürüyor. Dev arenanın ikinci haftasında Karabağ sahasında Kopenhag'ı ağırlayacak. Danimarka temsilcisi, zorlu Azerbaycan deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasında önemli bir galibiyet almayı amaçlıyor. Öte yandan ev sahibi Karabağ ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Karabağ-Kopenhag maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

KARABAĞ-KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Karabağ-Kopenhag maçı 1 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak.

KARABAĞ-KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Tofig Bahramov Cumhuriyyet Stadyumu'nda oynanacak Karabağ-Kopenhag maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KARABAĞ-KOPENHAG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Karabağ: Kochalski, Silva, Mustafazade, Medina, Jafarquliyev, Malinowski, Bicalho, Addai, Zoubir, Andrade, Duran

Kopenhag: Kotarski, Huescas, Pereira, Hatzidiakos, Lopez, Larsson, Lerager, Delaney, Robert, Claesson, Elyounoussi

