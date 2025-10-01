Barcelona-PSG maçı canlı izle | Barcelona-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Barcelona-PSG maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon sürüyor. Dev arenanın ikinci haftasında Barcelona sahasında PSG'yi ağırlayacak. Son şampiyon ile yarı finalde turnuvaya veda eden takımların mücadelesi heyecanla bekleniyor. Özellikle Hansi Flick ve Luis Enrique'nin hangi isimleri ilk 11'de başlatacağı merak ediliyor. Futbolseverler ise "Barcelona-PSG maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

BARCELONA-PSG MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Barcelona-PSG maçı 1 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

BARCELONA-PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Barcelona-PSG maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BARCELONA-PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: Szczesny, Kounde, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Pedri, de Jong, Ferran, Olmo, Lamine Yamal, Lewandowski

PSG: Chevalier, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Lee, Barcola, Ramos

BARCELONA MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

The Clash Of Titans ⚔️ pic.twitter.com/ZTk71RtZwe — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 1, 2025

PSG MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI