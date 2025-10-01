CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona-PSG maçı canlı izle | Barcelona-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Barcelona-PSG maçı canlı izle | Barcelona-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İkinci hafta maçında Barcelona ile PSG karşı karşıya gelecek. Hansi Flick ve Luis Enrique'nin düellosunda hangi ekibin üstün tamamlayacağı heyecanla bekleniyor. Şampiyonlar Ligi'nin favori takımlarından ikisinin kozlarını paylaşacağı haftada muhtemel 11'ler merak ediliyor. Futbolseverler ise "Barcelona-PSG maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Barcelona-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 11:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Barcelona-PSG maçı canlı izle | Barcelona-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Barcelona-PSG maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon sürüyor. Dev arenanın ikinci haftasında Barcelona sahasında PSG'yi ağırlayacak. Son şampiyon ile yarı finalde turnuvaya veda eden takımların mücadelesi heyecanla bekleniyor. Özellikle Hansi Flick ve Luis Enrique'nin hangi isimleri ilk 11'de başlatacağı merak ediliyor. Futbolseverler ise "Barcelona-PSG maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

BARCELONA-PSG MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Barcelona-PSG maçı 1 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

BARCELONA-PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Barcelona-PSG maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BARCELONA-PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: Szczesny, Kounde, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Pedri, de Jong, Ferran, Olmo, Lamine Yamal, Lewandowski

PSG: Chevalier, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Lee, Barcola, Ramos

BARCELONA MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

PSG MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan Liverpool'a olay gönderme!
F.Bahçe'de 11 yıl sonra bir ilk!
DİĞER
Sadettin Saran, Domenico Tedesco kararını verdi! “Hocamıza ve Devin Özek’e..."
Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda! Yüksek riskli bölgeye girildi: İsrail'den tehdit üzerine tehdit
G.Saray'dan destansı zafer! İşte Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu
Tedesco'dan flaş Talisca kararı! İşte F.Bahçe'nin Nice 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Monfils kortlara veda ediyor! Monfils kortlara veda ediyor! 10:41
Tedesco'dan flaş Talisca kararı! İşte F.Bahçe'nin Nice 11'i Tedesco'dan flaş Talisca kararı! İşte F.Bahçe'nin Nice 11'i 10:38
G.Saray kasasını doldurdu! G.Saray kasasını doldurdu! 10:24
Milli para atıcılar Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek! Milli para atıcılar Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek! 10:18
Napoli-Sporting CP maçı detayları! Napoli-Sporting CP maçı detayları! 10:12
İlkay'dan maç sonu flaş itiraf! "Atmosfer hep böyle mi?" İlkay'dan maç sonu flaş itiraf! "Atmosfer hep böyle mi?" 10:07
Daha Eski
Karabağ-Kopenhag maçı detayları! Karabağ-Kopenhag maçı detayları! 09:48
Mourinho’dan Kerem Aktürkoğlu yorumu! Mourinho’dan Kerem Aktürkoğlu yorumu! 09:47
EuroLeague'de 2. hafta heyecanı! İşte maç programı EuroLeague'de 2. hafta heyecanı! İşte maç programı 09:34
Avrupa Ligi'nde 2. hafta başlıyor! İşte maç programı Avrupa Ligi'nde 2. hafta başlıyor! İşte maç programı 09:29
Turpin'e sert sözler! "Bol bol Liverpool'a çalıştı" Turpin'e sert sözler! "Bol bol Liverpool'a çalıştı" 09:19
G.Saray'dan destansı zafer! İşte Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu G.Saray'dan destansı zafer! İşte Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu 09:14