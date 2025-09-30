CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Marsilya-Ajax maçı canlı izle | Marsilya-Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Marsilya-Ajax maçı canlı izle | Marsilya-Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İkinci hafta maçında Marsilya ile Ajax karşı karşıya gelecek. Zorlu Fransa deplasmanını kayıpsız geçmeyi hedefleyen Hollanda ekibi, etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Turnuvanın güçlü ekiplerinden birine karşı zorlu sınav vermeye hazırlanan Ajax ise iç saha avantajını kullanarak başarılı bir sonuca imza atmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Marsilya-Ajax maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Marsilya-Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 11:52
Marsilya-Ajax maçı canlı izle | Marsilya-Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Marsilya-Ajax maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon sürüyor. Dev arenanın ikinci haftasında Marsilya sahasında Ajax'ı ağırlayacak. Hollanda temsilcisi, zorlu Fransa deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Öte yandan ev sahibi Marsilya ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Marsilya-Ajax maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

MARSILYA-AJAX MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Marsilya-Ajax maçı 30 Eylül Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

MARSILYA-AJAX MAÇI HANGİ KANALDA?

Velodrome Stadyumu'nda oynanacak Marsilya-Ajax maçı Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MARSILYA-AJAX MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Marsilya: Rulli, Pavard, Balerdi, Aguerd, Emerson, Hojbjerg, O'Riley, Weah, Paixao, Greenwood, Aubameyang

Ajax: Jaros, Rosa, Sutalo, Itakura, Wijndal, Regeer, Klaassen, Taylor, Edvardsen, Godts, Konadu

