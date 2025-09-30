Marsilya-Ajax maçı canlı izle | Marsilya-Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon sürüyor. Dev arenanın ikinci haftasında Marsilya sahasında Ajax'ı ağırlayacak. Hollanda temsilcisi, zorlu Fransa deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Öte yandan ev sahibi Marsilya ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Marsilya-Ajax maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

MARSILYA-AJAX MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Marsilya-Ajax maçı 30 Eylül Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

MARSILYA-AJAX MAÇI HANGİ KANALDA?

Velodrome Stadyumu'nda oynanacak Marsilya-Ajax maçı Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MARSILYA-AJAX MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Marsilya: Rulli, Pavard, Balerdi, Aguerd, Emerson, Hojbjerg, O'Riley, Weah, Paixao, Greenwood, Aubameyang

Ajax: Jaros, Rosa, Sutalo, Itakura, Wijndal, Regeer, Klaassen, Taylor, Edvardsen, Godts, Konadu