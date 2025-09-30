CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Marsilya 4-0 Ajax | MAÇ SONUCU-ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. maçında Marsilya, sahasında Ajax’ı 4-0 mağlup etti. Fransız ekibi güçlü bir oyun ortaya koyarak ilk galibiyetini aldı. Ajax ise sahadan puansız ayrılarak kötü gidişini sürdürdü.

Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 00:34
Karşılaşmaya hızlı başlayan Marsilya, 5. dakikada Paixao ile öne geçti. 12. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Paixao farkı ikiye çıkardı. Hollanda temsilcisi ilk yarıda oyuna tutunmakta zorlandı.

Marsilya üstünlüğünü artırmaya devam etti. 26. dakikada Greenwood'un kaydettiği golle skor 3-0 oldu. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda da üstün oyun sürdü. 52. dakikada Aubameyang farkı dörde çıkardı. Yıldız forvet, 1 gol ve 2 asistlik performansıyla maça damga vurdu.

Marsilya bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. Ajax ise ikinci maç sonunda puanla tanışamadı. Fransız ekibi gruptaki iddiasını güçlendirirken, Hollanda temsilcisi zorlu bir sürece girdi.

