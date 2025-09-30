Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt maçı canlı izle | Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon sürüyor. Dev arenanın ikinci haftasında Atletico Madrid sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Almanya temsilcisi, zorlu İspanya deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Öte yandan ev sahibi Atletico Madrid ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

ATLETICO MADRID-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt maçı 30 Eylül Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

ATLETICO MADRID-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?

Riyadh Air Metropolitano'da oynanacak Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ATLETICO MADRID-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Atletico Madrid: Oblak, Ruggeri, Hancko, Le Normand, Llorente, Gonzalez, Barrios, Koke, Simeone, Alvarez, Sörloth

Eintracht Frankfurt: Zetterer, Collins, Koch, Theate, Brown, Larsson, Chaibi, Doan, Can Uzun, Knauff, Burkardt