Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt maçı canlı izle | Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt maçı canlı izle | Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İkinci hafta maçında Atletico Madrid ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek. Zorlu İspanya deplasmanını kayıpsız geçmeyi hedefleyen Alman ekibi, etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Turnuvanın güçlü ekiplerinden birine karşı zorlu sınav vermeye hazırlanan Atletico Madrid ise iç saha avantajını kullanarak başarılı bir sonuca imza atmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 10:59
Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt maçı canlı izle | Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon sürüyor. Dev arenanın ikinci haftasında Atletico Madrid sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Almanya temsilcisi, zorlu İspanya deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Öte yandan ev sahibi Atletico Madrid ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

ATLETICO MADRID-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt maçı 30 Eylül Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

ATLETICO MADRID-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?

Riyadh Air Metropolitano'da oynanacak Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ATLETICO MADRID-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Atletico Madrid: Oblak, Ruggeri, Hancko, Le Normand, Llorente, Gonzalez, Barrios, Koke, Simeone, Alvarez, Sörloth

Eintracht Frankfurt: Zetterer, Collins, Koch, Theate, Brown, Larsson, Chaibi, Doan, Can Uzun, Knauff, Burkardt

