Atletico Madrid 5-1 Eintracht Frankfurt | MAÇ SONUCU-ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Atletico Madrid ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi.
İspanya'da oynanan maçta Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt'u 5-1'lik skorla mağlup etti.
Maça hızlı başlayan Madrid ekibinin gollerini; 4. dakikada Giacomo Raspodori, 33. dakikada Robin Le Normand, 45+1. dakikada Antoine Griezmann, 70. dakikada Giuliano Simeone ve 82. dakikada penaltıdan Julian Alvarez kaydetti.
Eintracht Frankfurt'un tek golü ise 57. dakikada Jonathan Burkardt'tan geldi.
MAÇTAN SONRA PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini alan Atletico Madrid, 3 puanla 6. sırada yer alırken, ligdeki ilk mağlubiyetini alan Eintracht Frankfurt, 3 puanla 15. sırada yer alıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta Atletico Madrid, İngiliz devi Arsenal'a konuk olacak. Eintracht Frankfurt ise evinde Liverpool'u ağırlayacak.