Ajax-Inter maçı canlı izle | Ajax-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. İlk hafta maçında Ajax ile Inter karşı karşıya gelecek. Cristian Chivu yönetiminde zorlu karşılaşmayı kayıpsız geçmeyi hedefleyen İtalya temsilcisi, yeni transferleriyle etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Turnuvanın güçlü ekiplerinden birine karşı zorlu sınav vermeye hazırlanan Ajax ise zorlu maçta başarılı sonuca imza atmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Ajax-Inter maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Ajax-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 14:29
Ajax-Inter maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Dev arenanın ilk haftasında Ajax, sahasında Inter'i ağırlayacak. Cristian Chivu'nun öğrencileri, zorlu maçtan 3 puanla dönerek lig aşamasına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Yaz transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren, ayrıca Hakan Çalhanoğlu ile farklı bir performansa kavuşan İtalya ekibi, bu avantajını sahaya yansıtmak istiyor. Öte yandan Hollanda temsilcisi Ajax, evinde kazanarak, kritik bir galibiyete imza atma hedefinde. Peki, Ajax-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AJAX-INTER MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. haftasında oynanacak Ajax-Inter maçı 17 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

AJAX-INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Johan Cruijff Arena'da oynanacak Ajax-Inter maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AJAX-INTER MAÇI CANLI İZLE

AJAX-INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ajax: Jaros, Gaaei, Itakura, Bass, Wijndal, Regeer, Klaassen, Taylor, Godts, Moro, Weghorst

Inter: Sommer, Akanji, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Susic, Hakan Çalhanoğlu, Frattesi, Dimarco, Esposito, Thuram

