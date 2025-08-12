CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Pafos FC - Dynamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Şampiyonlar Ligi

Pafos FC - Dynamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. 3. Eleme Turu rövanş maçında Pafos FC ile Dynamo Kiev kozlarını paylaşacak. Alphamega Stadium'da oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pafos FC - Dynamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 10:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Pafos FC - Dynamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Şampiyonlar Ligi

Pafos FC - Dynamo Kiev maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, 3. Eleme Turu ile devam ediyor. İlk maçta Pafos'un deplasmanda Dynamo Kiev'i 1-0 mağlup etmesinin ardından rövanş maçında iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Pafos FC - Dynamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Pafos FC - Dynamo Kiev MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Pafos FC - Dynamo Kiev maçı 12 Ağustos Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Hakem Davide Massa'nın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

Morata'dan yönetime olay gönderme! "Verilen sözler tutulmadı"
Jankovic ile ilgili bomba iddia!
DİĞER
Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi
Memur-emekli için pazarlık zamanı! İlk teklif için saat belli oldu
G.Saray'dan Diogo Costa hamlesi!
Buruk ile Barış Alper arasında görüşme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kopenhag - Malmö FF maçı hangi kanalda? Kopenhag - Malmö FF maçı hangi kanalda? 10:48
Karabağ - Shkendija 79 maçı hangi kanalda? Karabağ - Shkendija 79 maçı hangi kanalda? 10:43
G.Saray'a transferde dev rakip! G.Saray'a transferde dev rakip! 10:06
Fenerbahçe - Feyenoord maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Feyenoord maçı hangi kanalda? 09:52
Jankovic ile ilgili bomba iddia! Jankovic ile ilgili bomba iddia! 09:47
Buruk ile Barış Alper arasında görüşme! Buruk ile Barış Alper arasında görüşme! 09:31
Daha Eski
Morata'dan yönetime olay gönderme! "Verilen sözler tutulmadı" Morata'dan yönetime olay gönderme! "Verilen sözler tutulmadı" 09:28
G.Saray'a çifte yıldız! Sona gelindi G.Saray'a çifte yıldız! Sona gelindi 09:11
G.Saray'dan Diogo Costa hamlesi! G.Saray'dan Diogo Costa hamlesi! 09:05
Başakşehir ile Viking rövanşa çıkıyor! Başakşehir ile Viking rövanşa çıkıyor! 08:57
Usta yazardan Fırtına'nın yıldızına övgü! Usta yazardan Fırtına'nın yıldızına övgü! 08:37
Bugünkü maçlar 12 Ağustos Salı 2025 Bugünkü maçlar 12 Ağustos Salı 2025 08:34