Pafos FC - Dynamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, 3. Eleme Turu ile devam ediyor. İlk maçta Pafos'un deplasmanda Dynamo Kiev'i 1-0 mağlup etmesinin ardından rövanş maçında iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Pafos FC - Dynamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Pafos FC - Dynamo Kiev maçı 12 Ağustos Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Hakem Davide Massa'nın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.