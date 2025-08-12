Club Brugge - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Şampiyonlar Ligi

Club Brugge - Salzburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, 3. Eleme Turu ile devam ediyor. İlk maçta Club Brugge'nin deplasmanda Salzburg'u 1-0 mağlup etmesinin ardından rövanş maçında iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Club Brugge - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Club Brugge - Salzburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Club Brugge - Salzburg maçı 12 Ağustos Salı günü saat 21.15'te oynanacak. Hakem Irfan Peljto'nun düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.