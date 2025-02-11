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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Sporting CP-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Sporting CP-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Sporting CP ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Yeni formatta oynadığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Portekiz ekibi, ligi 23. sırada tamamladı. Ruben Amorim sonrası düşüş yaşayan ev sahibi takım, Rui Borges yönetiminde çıkış arıyor. Evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemeyen Sporting CP, Viktor Gyökeres önderliğinde hücum yollarında etkili olmaya çalışacak. Nuri Şahin sonrası göreve Niko Kovac'ı getiren Borussia Dortmund ise turnuvada oynadığı 8 maçta 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Ligi 10. sırada tamamlayan Alman ekibi, güçlü rakibi karşısında turu geçen taraf olmak istiyor. Zorlu deplasmanda oynayacağı karşılaşmada avantajı yakalamak isteyen Dortmund, rövanş maçına önde gitmeyi hedefliyor. Düşüşte olan iki takımın mücadelesinde kimin kazanacağı merak ediliyor. Peki, Sporting CP-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 11:30 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 12:00
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Sporting CP-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Sporting CP-Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Sporting CP ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Ruben Amorim sonrası beklenilen çıkışı bir türlü gösteremeyen ev sahibi takım, Rui Borges önderliğinde turu geçen taraf olmak istiyor. Yeni formatta oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Portekiz temsilcisi, üst üste 4 maçtır kazanamıyor. Viktor Gyökeres ile hücum yollarında etkili olmaya çalışacak Sporting CP, kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor. Teknik Direktör Nuri Şahin ile yolları ayırdıktan sonra göreve Niko Kovac'ı getiren Borussia Dortmund ise 8 maçta 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Son 16 bileti için zorlu deplasmana konuk alacak Alman ekibi, iç sahada oynayacağı karşılaşma öncesi avantaj elde etmeyi hedefliyor. Mücadeleyi Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Peki, Sporting CP-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

SPORTING CP - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Sporting CP-Borussia Dortmund maçı 11 Şubat Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

SPORTING CP - BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Jose Alvalade'de Stadyumu'nda oynanacak Sporting CP-Borussia Dortmund maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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