Juventus 2-1 PSV (MAÇ SONUCU ÖZET) Kenan Yıldız'lı Juventus avantajı kaptı!

Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında PSV'yi 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller, 34. dakikada Weston McKennie ve 82. dakikada Samuel Mbangula'dan geldi. Konuk ekibin tek golünü ise 56. dakikada Ivan Perisic kaydetti.

Kenan Yıldız, karşılaşmaya 11 başladı. Milli futbolcumuz maçın 2. yarısı başlamadan yerini Samuel Mbangula'ya bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Juventus, iki ayaklı play-off turu maçının ilkinde sahasında galip gelerek turu geçmek için avantajı kaptı.

Turun ikinci ayağı olan PSV-Juventus maçı 19 Şubat Çarşamba günü TSİ 23:00'te oynanacak.