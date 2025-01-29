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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Aston Villa - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Aston Villa - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Aston Villa ile Celtic kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Aston Villa - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 10:11 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 10:20
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Aston Villa - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Aston Villa - Celtic maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Aston Villa ile Celtic kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Aston Villa - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ASTON VILLA - CELTIC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Aston Villa - Celtic maçı 29 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

ASTON VILLA - CELTIC MAÇI CANLI İZLE

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