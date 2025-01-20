UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçları, yarın ve 22 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 20.45'te Monaco - Aston Villa, Atalanta - Sturm Graz karşılaşmaları yapılacak. Devler Ligi'nde 7. hafta, çarşamba günü oynanacak 9 müsabakayla tamamlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:
YARIN
20.45 Monaco - Aston Villa
20.45 Atalanta - Sturm Graz
23.00 Atletico Madrid - Bayer Leverkusen
23.00 Bologna - Borussia Dortmund
23.00 Club Brugge - Juventus
23.00 Kızılyıldız - PSV Eindhoven
23.00 Liverpool - Lille
23.00 Slovan Bratislava - Stuttgart
23.00 Benfica - Barcelona
22 OCAK ÇARŞAMBA
20.45 Shakhtar Donetsk - Brest
20.45 Leipzig - Sporting CP
23.00 Milan - Girona
23.00 Sparta Prag - Inter
23.00 Arsenal - Dinamo Zagreb
23.00 Celtic - Young Boys
23.00 Feyenoord - Bayern Münih
23.00 Paris Saint-Germain - Manchester City
23.00 Real Madrid - Salzburg