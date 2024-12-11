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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Halil Umut Meler Shakhtar Donetsk-Bayern Münih maçına damga vurdu

Halil Umut Meler Shakhtar Donetsk-Bayern Münih maçına damga vurdu

Son dakika spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Shakhtar Donetsk-Bayern Münih maçına Türk hakem Halil Umut Meler damga vurdu. İşte maçta yaşananlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 09:20
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Halil Umut Meler Shakhtar Donetsk-Bayern Münih maçına damga vurdu

Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasındaki Shakhtar Donetsk-Bayern Münih arasında oynanan mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, yönetti.

Müsabaka 5-1 Bayern Münih lehine biterken, Halil Umut Meler maça damga vurdu.

GOLÜ, FAUL GEREKÇESİYLE İPTAL ETTİ

Bayern Münih 66. dakikada soldan gelen kornerde Jamal Musiala ile golü buldu. Alman devinin gol sevincini yaşadığı esnada Halil Umut Meler golü, kaleciye faul yapıldığı gerekçesiyle iptal etti.

Bayern cephesi Halil Umut Meler'in kararına bir süre itiraz etti. Maçın spikerinin de iptal gerekçesini bir süre çözemediği yayına yansıdı.

PENALTI KARARI VERDİ

Bu pozisyondan 2 dakika sonra Sacha Boey, ceza sahası ön çizgisinde aldığı kontrolsüz müdahaleyle yerde kaldı. Halil Umut Meler penaltı düdüğünü çaldı.

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